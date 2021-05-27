Вірменія ініціює розміщення спостерігачів на кордоні з Азербайджаном

Вірменія ініціює розміщення спостерігачів на кордоні з Азербайджаном

Укрінформ
В.о. прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян виступив з пропозицією розмістити міжнародних спостерігачів на вірменсько-азербайджанському кордоні.

Про це повідомляє Радіо Азатутюн, передає Укрінформ.

"Оскільки ситуація стала вибухонебезпечною, я виступаю з відкритою пропозицією до міжнародного співтовариства, а також до уряду Азербайджану, що ми домовляємося про те, що частини збройних сил обох сторін дуже швидко у дзеркальний спосіб відходять від кордону. Ми пропонуємо, щоб з цих територій вони повернулися на місця постійної дислокації, а натомість уздовж передбаченого периметру кордону були розміщені міжнародні спостерігачі, що представляють Росію або країни-співголови Мінської групи ОБСЄ", - заявив Пашинян.

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За його словами, йдеться про ділянку кордону Сотк-Хознавар.

Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан 27 вересня 2020 року розпочали бойові дії у Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Обидві країни оголосили військовий стан та мобілізацію. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін та численних жертв серед мирного населення.

10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ та Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Згідно з домовленістю, сторони конфлікту повинні залишатися на займаних позиціях, а в регіон вводилися російські «миротворці».

Зараз процес врегулювання та переговори на політичному рівні ускладнюються різним трактуванням сторонами досягнутих домовленостей та суперечностями щодо того, де саме проходить межа між Вірменією та Азербайджаном.

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