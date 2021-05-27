Азербайджан взяв у полон шістьох вірменських військових на кордоні

Азербайджан повідомив про припинення спроби розвідувально-диверсійної групи озброєних сил Вірменії перейти кордон двох країн, в результаті чого знешкоджено і взято у полон шестеро вірменських військових.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Азербайджану, а також на Телеграм-каналі оборонного відомства Вірменії.

«27 травня близько 03.00 розвідувально-диверсійна група збройних сил Вірменії спробувала прорватися на нашу територію в напрямку населеного пункту Юхари Айрим Кельбаджарського району вірмено-азербайджанського державного кордону. В результаті невідкладних оперативних заходів 6 військовослужбовців противника, які намагалися замінувати шляхи постачання, що ведуть до позицій азербайджанської армії на кордоні, були оточені, знешкоджені і взяті у полон», - зазначає азербайджанська сторона.

Також в Баку повідомляють, що у четвер вранці спостерігалося скупчення біля азербайджано-вірменського кордону бойової техніки, включаючи вірменські танки.

Офіційний Єреван підтвердив факт полону своїх військових.

«Вранці 27 травня на прикордонній ділянці в Гегаркунікській області Вірменії, під час проведення інженерних робіт на оборонній ділянці Н-ської військовій частині ВС Вірменії військовослужбовцями збройних сил Азербайджану були оточені і взяті у полон шестеро військовослужбовців ЗС Вірменії», - зазначили в Міноборони Вірменії.

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У відомстві заявили, що вживаються заходи щодо повернення полонених військовослужбовців.

Як повідомлялося, Вірменія і Азербайджан 27 вересня 2020 року розпочали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.

10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ і Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Згідно з домовленістю, сторони конфлікту мають залишатися на займаних позиціях, а в регіон вводилися російські «миротворці».

Нині процес врегулювання і переговори на політичному рівні ускладнюються різним трактуванням сторонами досягнутих домовленостей і суперечностями навколо того, де саме проходить межа між Вірменією і Азербайджаном.