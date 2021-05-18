США закликають Єреван та Баку до перемовин про демаркацію кордону

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван під час окремих телефонних розмов з лідерами Вірменії та Азербайджану висловив стурбованість з приводу недавньої напруженості між двома країнами та закликав до мирного врегулювання питання про демаркацію кордонів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в заяві на сайті Білого дому.

Салліван висловив стурбованість з приводу недавньої напруженості у відносинах між Вірменією і Азербайджаном та підкреслив, що пересування військових поблизу недемаркованих кордонів безвідповідальне і провокаційне.

Він наголосив на «необхідності проведення двома країнами офіційних переговорів з демаркації їх міжнародного кордону» та прихильності США досягненню регіонального примирення за допомогою двосторонньої взаємодії і в якості співголови Мінської групи.

В.о прем’єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян заявив, що військові Азербайджану вранці 12 травня перетнули кордон в районі озера Севліч та заглибилися на вірменську територію на 3,5 кілометра.

В Єревані звернулися до РФ за військовою допомогою.

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Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан 27 вересня 2020 року почали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.

10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ та Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Відповідно до домовленості, сторони конфлікту мали залишатися на займаних позиціях, а в регіон вводилися російські «миротворці».

Наразі процес врегулювання та переговори на політичному рівні ускладняються різним трактуванням сторонами досягнутих домовленостей та суперечностями навколо того, де саме проходить кордон між Вірменією і Азербайджаном.