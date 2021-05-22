У США сталася стрілянина, є загиблі

Щонайменше двоє людей загинули, ще восьмеро зазнали поранень унаслідок стрілянини в Міннеаполісі.

Про це повідомляє в суботу американський телеканал CNN із посиланням на департамент місцевої поліції, передає Укрінформ.

«Двоє чоловіків загинули, ще вісім людей поранені внаслідок стрілянини в суботу в центрі Міннеаполіса», - зазначається в публікації.

Одна людина отримала важкі поранення, ще сім постраждалих мають травми, які не загрожують їхньому життю. Всі поранені – серед яких п’ять жінок – доставлені до місцевих лікарень одразу після інциденту.

За інформацію правоохоронців, стрілянина, ймовірно, сталася після словесної перепалки. Як уточнюється, стріляли дві людини.

Наразі поліція не розкрила детальної інформації про підозрюваних та мотиви інциденту.

Рік тому, 25 травня 2020 року, в Міннеаполісі стався інцидент із затриманням поліцією афроамериканця Джорджа Флойда, який помер після цього. Інцидент спричинив значний резонанс, ініціювавши потужну хвилю протестів із гаслом «Black lives matter» як по всій Америці, так і у світі.

Фото: CNN