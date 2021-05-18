Смертна кара у США: один зі штатів дозволив розстріл

Губернатор штату Південна Кароліна Генрі Макмастер підписав законопроєкт, що дозволяє розстрілювати засуджених до смертної кари.

Як передає Укрінформ, про це інформує CNN.

Південна Кароліна стала четвертим штатом США, після Оклахоми, Міссісіпі та Юти, де тепер діє дозвіл на розстріл засуджених.

Законопроєкт дозволяє засудженим до смертної кари обирати спосіб страти: електричний стілець або розстріл, якщо смертельна ін’єкція недоступна. Після оголошення вироку ув'язнені матимуть 14 днів для ухвалення рішення.

Зауважується, що буває доволі складно здобути спеціальний медзасіб для страти за допомогою летальної ін’єкції, а засуджені найчастіше обирали саме цей метод виконання вироку, тому страти у штаті Південна Кароліна не здійснювали з 2011 року.

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Новий закон штату Південна Кароліна передбачає смертельну ін'єкцію основним методом виконання страти, але у документі зазначається, що якщо смертельна ін'єкція недоступна, тоді способом виконання смертного вироку має бути електричний струм, якщо засуджений не обере смерть через розстріл.

Фото: CNN