У Південній Кароліні виправдали поліцейських, які застрелили афроамериканця
Про це заявив прокурор округу Пасквотенк Ендрю Вомбл, повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN.
«Смерть пана Брауна, хоч і трагічна, але була виправдана, оскільки дії пана Брауна змусили трьох заступників шерифа обґрунтовано повірити в необхідність застосування смертоносної зброї для захисту себе й інших», - сказав Вомбл.
Браун був смертельно поранений заступниками шерифа округу Пасквотенк в Елізабет-Сіті 21 квітня, коли вони намагалися затримати підозрюваного й провести обшук відповідно до виданих їм ордерів.
Уперше оприлюднені чотири відео з нагрудної камери поліцейських показують, як це відбувалося.
На відеозаписах видно, що озброєні співробітники правоохоронних органів прибули для затримання Брауна, 42-річного афроамериканця, й оточили його, коли він сидів у автомобілі. Браун розвернув машину, збивши одного з поліцейських з ніг, потім натиснув на газ, намагаючись утекти й змусивши поліцейського відскочити вбік.
«Коли машину використовують таким чином, щоб наражати на небезпеку життя офіцерів, це є загроза», - зазначив Вомбл.
Сержант вистрілив у переднє скло автомобіля. Автомобіль продовжував рухатися вперед, й офіцери здійснили ще кілька пострілів у Брауна збоку й через заднє лобове скло, сказав він. Автомобіль Брауна розігнався, намагаючись наїхати на авто з іншим поліцейським, але той устиг від’їхати, і Браун врізався в дерево. Поліцейські витягнули його з машини й викликали швидку допомогу, сказав прокурор.
Браун був поранений двічі: у плече й у потилицю. На місці події виявлено загалом 14 гільз.
Водночас сім'я Брауна та його адвокати заявляють, що натільні камери й відеореєстратори показують, що Браун не становив загрози для офіцерів.
Інцидент призвів до протестів у Елізабет-Сіті проти насильства з боку поліції.
Як повідомлялося, Браун був застрелений 21 квітня під час спроби затримання співробітниками поліції. Вони зупинили його автомобіль з метою провести обшук на предмет наявності наркотиків. При цьому мали ордер на арешт. Розслідування справи про вбивство Брауна проводило ФБР.