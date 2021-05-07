Справа Флойда: експоліцейським висунули нові обвинувачення

Федеральне велике журі США висунуло трьом колишнім офіцерам поліції, причетним до загибелі Джорджа Флойда, обвинувачення в порушенні його конституційних прав.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN із посиланням на судові документи, подані до Федерального суду штату Міннесота.

Колеги Дерека Шовіна, раніше визнаного судом Міннесоти винним у вбивстві, Джей-Александер К'юн і Ту Тао обвинувачуються в тому, що порушили права Джорджа Флойда, не втрутившись у ситуацію з неправомірним використанням сили. Вони та ще один поліцейський - Томас Лейн - також обвинувачуються в тому, що не надали загиблому необхідної медичної допомоги.

Читайте також: Засуджений за вбивство Джорджа Флойда ексофіцер просить про новий розгляд справи

Влада Міннесоти також обвинуватила цих трьох поліцейських у злочинній недбалості, пособництві в ненавмисному вбивстві та підбурюванні до нього.

У США порушення конституційних прав що спричинило смерть людини, передбачає покарання аж до довічного позбавлення волі.

Як повідом лося, експоліцейського Дерека Шовіна суд штату Міннесота визнав винним у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда. Йому загрожує 40 років ув'язнення. Адвокати колишнього правоохоронця збираються подати апеляцію.

Торік смерть Джорджа Флойда спровокувала потужну хвилю протестів та бунтів проти поліцейського свавілля в США та деяких країнах Європи.