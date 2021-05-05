Засуджений за вбивство Джорджа Флойда ексофіцер просить про новий розгляд справи
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NBC.
Адвокат Шовіна Ерік Нельсон стверджує, що публічність досудового розслідування вплинула на право Шовіна на справедливий суд.
У клопотанні стверджується, що суд зловживав на власний розсуд, відмовляючи у клопотанні про зміну місця проведення та новий розгляд справи.
Оскільки суд не зміг закликати присяжних уникати всіх засобів масової інформації, «вони піддавалися не лише упередженому розголосу, але й залякуванню присяжних або потенційному страху відплати», - заявив Нельсон.
У клопотанні також звинувачуються прокурори штату Міннесота у вчиненні «широкомасштабних, упереджувальних проступків прокуратури», що також вплинуло на право Шовіна на справедливий судовий розгляд.
Як повідомляв Укрінформ, 21 квітня суд присяжних визнав колишнього поліцейського з Міннеаполіса Дерека Шовіна винним у ненавмисному вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда у травні 2020 року.