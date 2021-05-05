Засуджений за вбивство Джорджа Флойда ексофіцер просить про новий розгляд справи

У США визнаний винним у ненавмисному вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда експоліцейський Дерек Шовін попросив про новий судовий розгляд через сумніви в об'єктивності свого вироку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NBC.

Адвокат Шовіна Ерік Нельсон стверджує, що публічність досудового розслідування вплинула на право Шовіна на справедливий суд.

У клопотанні стверджується, що суд зловживав на власний розсуд, відмовляючи у клопотанні про зміну місця проведення та новий розгляд справи.

Оскільки суд не зміг закликати присяжних уникати всіх засобів масової інформації, «вони піддавалися не лише упередженому розголосу, але й залякуванню присяжних або потенційному страху відплати», - заявив Нельсон.

У клопотанні також звинувачуються прокурори штату Міннесота у вчиненні «широкомасштабних, упереджувальних проступків прокуратури», що також вплинуло на право Шовіна на справедливий судовий розгляд.

Як повідомляв Укрінформ, 21 квітня суд присяжних визнав колишнього поліцейського з Міннеаполіса Дерека Шовіна винним у ненавмисному вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда у травні 2020 року.