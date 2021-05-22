У Берліні - антикарантинний протест, сотня затриманих

Противники коронавірусних обмежень провели в суботу в Берліні акцію протесту.

Участь в ній, незважаючи на судову заборону, взяли кількасот людей, передає власний кореспондент Укрінформу.

Правопорядок у центрі столиці при цьому охороняли 3 тисячі правоохоронців, повідомили агентству в пресслужбі поліції. Поліцейські поводилися дуже коректно, час від часу невеликими групами виводили окремих активістів із натовпу. Було тимчасово затримано не менше 100 людей, яких притягнули до адміністративної відповідальності за порушення карантину – майже всі противники обмежень демонстративно нехтували захистом, не надягаючи масок.

У Берліні пройшла акція протесту проти карантинних обмежень / Фото: Ольга Танасійчук. Укрінформ

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«Якщо люди з Фоссштрассе не підуть добровільно, ця кількість (затримань – ред.) збільшиться», - попередили поліцейські у Tвітері.

Вони постійно закликали людей через гучномовці дотримуватися правил карантину, зокрема тримати дистанцію та надягати маску.

Аби унеможливити велике скупчення людей навколо Бранденбурзьких воріт, було виставлено автомобілі, зокрема й водомет, встановлено металеві бар'єри, в парку Тіргартен чергувала кінна поліція.

Водночас увечері в п’ятницю, 21 травня, Вищий адміністративний суд Берліна-Бранденбурга підтвердив заборону на проведення антикоронавірусних акцій, які ініціювалися під гаслом «За мир, свободу та основні права». Участь у них, які очікували організатори, мали взяти до 16 тисяч людей. Досвід попередніх подібних акцій, ініціатором яких виступає рух Querdenken (Альтернативне мислення), свідчить про численні порушення під час них і подекуди насильство.

За даними Інституту Роберта Коха, за минулу добу, 21 травня, у Німеччині підтверджено 7 082 випадки нових інфікувань коронавірусом, загалом з початку пандемії – 3 642 244. Померли за весь час 87 298 людей.