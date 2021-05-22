Блінкен відвідає Ізраїль і Західний берег Йордану – ЗМІ

Глава Держдепу США Ентоні Блінкен проведе дводенний візит 26-27 травня на Близький Схід з метою зміцнення зусиль, спрямованих на врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту, який значно загострився останніми тижнями.

Про це повідомило в суботу американське інформагентство Reuters із посиланням на джерело, ознайомлене з планами глави Держдепу, передає Укрінформ.

«Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Ізраїль та Палестинську автономію на окупованому Західному березі (ріки Йордан – ред.) у середу та четвер у межах зусиль Вашингтона щодо нарощування перемир'я в секторі Газа», - йдеться у повідомленні.

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При цьому зауважується, що повний маршрут пересування держсекретаря США та місця його запланованих зустрічей залишаються в таємниці.

Крім того, подорож Блінкена на Близький Схід включатиме його візит до Єгипту, який виступив посередником у досягненні перемир'я в секторі Газа між Ізраїлем та палестинськими бойовиками під проводом ХАМАС, а також до Йорданії, зауважило джерело.

Як повідомляв Укрінформ, Державний департамент опосередковано інформував про підготовку візиту держсекретаря Блінкена в зону палестино-ізраїльського конфлікту, де напередодні вдалося досягти домовленості про припинення вогню. Водночас Держдеп не уточнював дат і деталей цього візиту.