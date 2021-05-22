У сектор Газа доправили перші партії гуманітарної допомоги

Перші автомобільні колони з гуманітарною допомогою прибули в сектор Газа після набуття чинності режиму припинення вогню між Ізраїлем та палестинськими бойовиками.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Вантажівки різних благодійних організацій, серед яких і пов’язані з ООН, почали доставляти в Газу ліки, їжу та паливо після того, як Ізраїль знову відкрив перехід Керем-Шалом.

Всесвітня організація охорони здоров’я закликала створити коридори для евакуації постраждалих людей.

За даними ЮНІСЕФ, під час бойових дій понад 100 000 палестинців змушені були залишити свої будинки на території, яка контролюється угрупованням ХАМАС, і майже 800 000 людей не мали доступу до води.

Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ. Після цього бойовики організації ХАМАС, що контролює сектор Газа, завдали масований ракетний удар по Ізраїлю.

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Загалом із початку ескалації конфлікту між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС, який супроводжувався масованими ракетними обстрілами, у секторі Газа було вбито щонайменше 248 людей, у тому числі понад 100 жінок та дітей. В Ізраїлі загинули 13 людей, серед яких двоє дітей та солдат.

Угода про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом набула чинності у п'ятницю, 21 травня, о 2:00 за місцевим часом.