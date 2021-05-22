У сектор Газа доправили перші партії гуманітарної допомоги

У сектор Газа доправили перші партії гуманітарної допомоги

Укрінформ
Перші автомобільні колони з гуманітарною допомогою прибули в сектор Газа після набуття чинності режиму припинення вогню між Ізраїлем та палестинськими бойовиками.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Вантажівки різних благодійних організацій, серед яких і пов’язані з ООН, почали доставляти в Газу ліки, їжу та паливо після того, як Ізраїль знову відкрив перехід Керем-Шалом.

Всесвітня організація охорони здоров’я закликала створити коридори для евакуації постраждалих людей.

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За даними ЮНІСЕФ, під час бойових дій понад 100 000 палестинців змушені були залишити свої будинки на території, яка контролюється угрупованням ХАМАС, і майже 800 000 людей не мали доступу до води.

Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ. Після цього бойовики організації ХАМАС, що контролює сектор Газа, завдали масований ракетний удар по Ізраїлю.

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Загалом із початку ескалації конфлікту між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС, який супроводжувався масованими ракетними обстрілами, у секторі Газа було вбито щонайменше 248 людей, у тому числі понад 100 жінок та дітей. В Ізраїлі загинули 13 людей, серед яких двоє дітей та солдат.

Угода про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом набула чинності у п'ятницю, 21 травня, о 2:00 за місцевим часом.

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