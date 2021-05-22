Ізраїль готовий завдавати ударів по лідерах ХАМАС і після припинення вогню

Збройні сили Ізраїлю заявляють, що готові завдати удари по лідерах угрупування ХАМАС навіть попри запроваджений цього тижня режим припинення вогню.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Times of Israel.

Серед тих, кого армія продовжує переслідувати, - лідер військового крила ХАМАС Мухаммад Дейф.

Дейф - палестинський воєначальник, з 1996 року - командувач військовим крилом ісламістської організації ХАМАС, визнаної в ряді країн терористичною організацією. В Ізраїлі Дейф вважається одним з найнебезпечніших терористів, який особисто планував численні теракти проти мирних громадян.

Як повідомлялося, Ізраїль і радикальний рух ХАМАС 20 травня домовилися про припинення вогню в ніч на п'ятницю, 21 травня. За даними ЗМІ, станом на ранок п'ятниці домовленостей дотримуються обидві сторони.

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7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.

Після цього бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Гази, завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. Повідомлялося про 10 загиблих в результаті обстрілу.

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Ізраїльські військово-повітряні сили завдали у відповідь авіаудари по цілях у Секторі Гази.

За оцінкою ВООЗ, у секторі Газа загинули 222 людини, ще 6 046 отримали травми.

Фото: Haaretz