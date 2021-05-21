Україна вітає припинення вогню між Ізраїлем і рухом ХАМАС

Україна вітає припинення вогню між Ізраїлем і рухом ХАМАС

Укрінформ
Міністерство закордонних справ України привітало набуття чинності угоди про припинення вогню між Ізраїлем і радикальним рухом ХАМАС.

Як передає Укрінформ, про це МЗС повідомило у Твітері.

«Вітаємо новину про припинення вогню, що має покласти край ескалації в Ізраїлі та Газі. Високо цінуємо зусилля міжнародних посередників, які сприяли досягненню цього важливого прогресу. Україна сподівається на встановлення тривалого миру на Близькому Сході», - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, Ізраїль і радикальний рух ХАМАС 20 травня домовилися про припинення вогню у ніч проти п'ятниці, 21 травня. За даними ЗМІ, станом на ранок п'ятниці домовленостей дотримуються обидві сторони.

7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.

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Після цього бойовики організації ХАМАС, яка контролює сектор Газа, завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. Повідомлялося про 10 загиблих унаслідок обстрілу.

Ізраїльські військово-повітряні сили завдали у відповідь авіаударів по цілях у секторі Газа.

За оцінкою ВООЗ, у секторі Газа загинули 222 особи, ще 6046 дістали травми.

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