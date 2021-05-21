Україна вітає припинення вогню між Ізраїлем і рухом ХАМАС

Міністерство закордонних справ України привітало набуття чинності угоди про припинення вогню між Ізраїлем і радикальним рухом ХАМАС.

Як передає Укрінформ, про це МЗС повідомило у Твітері.

«Вітаємо новину про припинення вогню, що має покласти край ескалації в Ізраїлі та Газі. Високо цінуємо зусилля міжнародних посередників, які сприяли досягненню цього важливого прогресу. Україна сподівається на встановлення тривалого миру на Близькому Сході», - йдеться у дописі.

Вітаємо новину про припинення вогню, що має покласти край ескалації в Ізраїлі та Газі. Високо цінуємо зусилля міжнародних посередників, які сприяли досягненню цього важливого прогресу. Україна сподівається на встановлення тривалого миру на Близькому Сході. — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 21, 2021

Як повідомлялося, Ізраїль і радикальний рух ХАМАС 20 травня домовилися про припинення вогню у ніч проти п'ятниці, 21 травня. За даними ЗМІ, станом на ранок п'ятниці домовленостей дотримуються обидві сторони.

7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.

Після цього бойовики організації ХАМАС, яка контролює сектор Газа, завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. Повідомлялося про 10 загиблих унаслідок обстрілу.

Ізраїльські військово-повітряні сили завдали у відповідь авіаударів по цілях у секторі Газа.

За оцінкою ВООЗ, у секторі Газа загинули 222 особи, ще 6046 дістали травми.