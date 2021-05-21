В Єрусалимі розігнали мусульманський «марш перемоги» на підтримку ХАМАС

Після денної п'ятничної молитви на Храмовій горі в Єрусалимі, на площі між мечетями Аль-Акса і Куббат ас-Сахра велика група мусульман спробувала провести "марш перемоги" на підтримку терористичної організації ХАМАС, який розігнала ізраїльська поліція.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Newsru.co.il.

Поліція припинила проведення цієї акції. Були застосовані спецзасоби для розгону натовпу.

Пресслужба поліції зазначає, що сотні молодих мусульман влаштували безлади, кидаючи в бійців прикордонної поліції каміння і пляшки із запальною сумішшю. На Храмову гору прибули поліцейські спецпризначенці. Всім мусульманам, які не беруть участі у безладах, дали можливість залишити територію, де відбувалися зіткнення.

Палестинські ЗМІ повідомляють про 15 постраждалих в результаті дій поліції.

Раніше у секторі Газа і на Західному березі річки Йордан сотні людей вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати «перемогу опору» - припинення вогню між Ізраїлем і палестинським анклавом.

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Як повідомлялося, Ізраїль і радикальний рух ХАМАС 20 травня домовилися про припинення вогню в ніч на п'ятницю, 21 травня. За даними ЗМІ, станом на ранок п'ятниці домовленостей дотримуються обидві сторони.

7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ.

Після цього бойовики організації ХАМАС, що контролює сектор Газа, завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. Повідомлялося про 10 загиблих в результаті обстрілу.

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Ізраїльські військово-повітряні сили завдали у відповідь авіаудари по цілях у секторі Газа.

За оцінкою ВООЗ, у секторі Газа загинули 222 людини, ще 6 046 отримали травми.