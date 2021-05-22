Штати готові допомогти з відновленням мирної інфраструктури сектора Гази - Байден
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив у п’ятницю президент Сполучених Штатів Джо Байден на спільній пресконференції з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном у Вашингтоні.
«Немає жодних змін у моїй прихильності до безпеки Ізраїлю. Жодних змін, взагалі», - сказав Байден, відповідаючи на запитання, чи змінився підхід Демократичної партії до Ізраїлю, враховуючи, що деякі її члени вимагали заблокувати продаж країні зброї на суму 735 мільйонів доларів. - Але скажу, у чому є зміна: зміна в тому, що нам потрібне вирішення питання на основі принципу «дві держави для двох народів». Це єдина відповідь... Моя партія, як і раніше, підтримує Ізраїль».
Водночас, за словами Байдена, він наголосив ізраїльтянам, що вважає «дуже важливим припинити в Єрусалимі міжобщинну боротьбу, у якій вдаються до крайнощів з обох боків».
Президент також сказав, що його адміністрація намагатиметься працювати з іншими країнами, аби надати пакет допомоги для відновлення будинків, зруйнованих у Газі, але не даючи можливості ХАМАС відновити свої системи озброєнь.
«Їм потрібна допомога, і я сповнений рішучості зробити це», - сказав він.
Як повідомляв Укрінформ, після різкого загострення конфлікту між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС, який супроводжувався масованими ракетними обстрілами, сторони домовились про припинення вогню.
Фото: The New York Times