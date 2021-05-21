Близько 140 українців хочуть повернутися із сектора Газа – МЗС

Міністерство закордонних справ розраховує найближчим часом розпочати евакуацію громадян України із зони конфлікту у секторі Газа, нині близько 140 українців виявили бажання повернутися на батьківщину.

Про це Укрінформу повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

«На доручення Президента України Міністерство закордонних справ відпрацьовує комплекс заходів задля евакуації українців із Сектора Газа. Початок евакуації досі стримували продовження бойових дій та відсутність гарантій безпеки для безпечного виїзду наших громадян. Водночас після досягнення домовленості між Ізраїлем та ХАМАС про припинення вогню сподіваємося розпочати повернення громадян України із зони конфлікту вже найближчим часом. Ключовим фактором і надалі залишатиметься безпека. Наразі близько 140 українців виявили бажання повернутися до України», - зазначив Ніколенко.

За його словами, здебільшого, це – жінки і діти, які мешкають в секторі Газа. Є також звернення від кількох урядів іноземних держав вивезти і їхніх громадян.

«Відповідно, ми говоримо про міжнародний характер цієї гуманітарної місії. Зараз важливо, аби громадяни України чітко дотримувалися інструкцій посольства України в Ізраїлі щодо логістичних питань і орієнтувалися виключно на офіційні повідомлення. Вони та їхні родичі можуть також звертатися на «гарячу лінію» МЗС», - наголосив речник МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, Ізраїль і радикальний рух ХАМАС 20 травня домовилися про припинення вогню у ніч проти п'ятниці, 21 травня. За даними ЗМІ, станом на ранок п'ятниці домовленостей дотримуються обидві сторони.

7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.

Після цього бойовики організації ХАМАС, яка контролює сектор Газа, завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. Повідомлялося про 10 загиблих унаслідок обстрілу.

Ізраїльські військово-повітряні сили завдали у відповідь авіаударів по цілях у секторі Газа.

За оцінкою ВООЗ, у секторі Газа загинули 222 особи, ще 6046 дістали травми.

Міністерство закордонних справ України 21 травня привітало набуття чинності угоди про припинення вогню між Ізраїлем і радикальним рухом ХАМАС.