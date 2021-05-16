Королева краси із М'янми приєдналася до повстанців

Колишня королева краси М'янми Хтар Хтет Хтет приєдналася до боротьби повстанців проти військової хунти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily Star.

Королева конкурсу Miss Grand International Хтет, яка представляла М'янму на конкурсі краси 2013 року у Таїланді, опублікувала у соцмережах світлини у польовому екіпіруванні і з автоматом.

Де зроблені фото, невідомо, але сінгапурська газета The Straits Times припускає, що це може бути один із прикордонних регіонів М'янми, де діють етнічні повстанські угруповання.

The revolution is not an apple that falls when it is ripe. You have to make it fall. (Che Guevara)

We must Win 💪💪💪 pic.twitter.com/iHEDhF314p — Htar Htet Htet (@HtarHtetHtet2) May 11, 2021

Як повідомляє агенція Reuters, у штаті Чин на заході М'янми тривають жорсткі сутички між військовими та збройними учасниками руху опору перевороту.

У місті Міндат близько 20 тисяч осіб опинилися в оточенні провладних силовиків.

За словами членів руху "Сили оборони штату Чин" (Chinland Defence Force), військові застосовують проти населення важке озброєння.

Як повідомляв Укрінформ, 1 лютого військові у М'янмі відсторонили від влади цивільне керівництво держави та оголосили надзвичайний стан. Вони обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах у листопаді.

Керівник правлячої партії М'янми "Національна ліга за демократію", очільниця МЗС і фактичний лідер країни Аун Сан Су Чжи та президент Он М'їн були заарештовані.

Колишній генерал та віцепрезидент М'їн Све тепер виконує роль перехідного голови держави. Проте вся повнота влади належить керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну, поки діятиме надзвичайний стан.

Багато країн засудили цей переворот. У М'янмі противники перевороту проводять масові протести, які силовики жорстоко придушують, застосовуючи й зброю.

Низка країн Заходу, зокрема США, запровадили санкції проти військових М’янми.

За інформацією міжнародних ЗМІ, в країні розпочалися бойові дії з використанням авіації.

Хтар Хтет Хтет / Фото: Datuk Peter Sombooncharoen