Уряд Німеччини оновив правила в'їзду до країни в умовах пандемії

Уряд ФРН на засіданні 12 травня схвалив нове положення міністерства охорони здоров'я, яке встановлює правила в'їзду до країни з огляду на пандемію коронавірусу.

З основними положеннями документа журналістів на брифінгу ознайомив глава МОЗ ФРН Єнс Шпан, передає кореспондент Укрінформу.

Нововведення, які полегшують карантинні правила, набувають чинності 13 травня.

Всім, хто має підтвердження про повне щеплення схваленими ВООЗ і ЕМА вакцинами або довідку, що вилікувався від COVID-19, більше не потрібно пред’являти негативний тест при в’їзді до Німеччини. Водночас, нагадав Шпан, авіаперевізники вимагають такої довідки при посадці в літак, це правило залишається.

Згідно з градацією Інституту Роберта Коха, усі країни поділяються на безпечні (менш як 10 держав), регіони ризику, регіони високої захворюваності та регіони поширення варіантів вірусів.

Тим, хто прибуває із зони розповсюдження мутацій вірусу, як і раніше, треба показати негативний тест.

Усі приїжджі повинні заповнити електронний формуляр. Крім того, треба завантажити додаток «Тестування» через імміграційний портал. Компетентні органи можуть на підставі даних перевірити дотримання обов’язкового карантину.

Стосовно домашнього карантину - ті, хто прибувають із країн з високою захворюваністю (до таких належить і Україна), можуть скоротити його строк, здавши ПЛР-тест, але не раніше ніж через 5 днів після прибуття.

Новацією є те, що приїжджі із зони ризику, можуть здати тест відразу, що звільнить їх від відбування карантину.

Окрім того, як повідомив глава МОЗ, уперше федеральний уряд ухвалив уніфіковані правила для вакцинованих і не вакцинованих громадян, що поширюються на всі 16 земель Німеччини.