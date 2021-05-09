Німеччина послабила обмеження для вакцинованих - але з маскою і документом

З неділі, 9 травня, у Німеччині набули чинності послаблення карантинних заходів для повністю щеплених людей, а також тих, хто одужав.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, вони відтепер можуть без пред’явлення негативного тесту відвідувати перукарні, непродуктові магазини (які працюють за попереднім замовленням часу закупівлі), ботанічні сади та інші заклади, для відвідання яких тести потрібні.

Окрім того, для них не діє обмеження контактів (яке наразі становить одне домогосподарство плюс одна людина) та нічна комендантська година.

Люди, які вже мають дуже малі шанси інфікуватися, також не повинні відбувати домашній карантин після повернення з інших країн (окрім тих, які визначені як регіони з розповсюдженням небезпечних штамів).

Водночас використання маски та дотримування дистанції залишається обов’язковим.

Послаблення починає діяти для людини через 2 тижні після щеплення другою дозою вакцини проти коронавірусу, для цього потрібні мати відповідні документи на підтвердження, з кінця червня – в електронному вигляді. Для тих, хто одужав протягом останніх 90 днів – довідка від лікаря. Експерти побоюються появи сфальсифікованих сертифікатів. Перевіряти документи буде поліція.

Протягом 3 днів на цьому тижні відповідну постанову прийняв федеральний уряд, схвалили Бундестаг і Бундесрат і підписав президент ФРН.

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В уряді підкреслюють, що не йдеться про надання жодних «привілей» щепленим, а лише про повернення основних прав громадян.

Напередодні канцлер ФРН і міністр охорони здоров’я заявили, що є всі ознаки того, що «третю хвилю пандемії вдалося переломити».

Станом на 9 травня, за даними сайту вакцинації, повністю щепленими є 9,1% населення (7 572 228 людей), щонайменше одну дозу вакцини отримали в Німеччині 32,3% населення (26 954 545 осіб). Нових випадків інфікування за минулу добу було зафіксовано Інститутом Роберта Коха 12 656, загалом з початку пандемії – 3 520 329 людей, померло – 84 775.