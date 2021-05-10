Дуда: Двері до НАТО мають залишатися відчинені

Двері у НАТО для країн, які в майбутньому забажають вступити до Північноатлантичного альянсу, мають залишатися відчинені.

Про це під час спільної пресконференції з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом після саміту “Бухарестської дев’ятки” (B9) заявив у понеділок у Бухаресті президент Польщі Анджей Дуда, передає кореспондент Укрінформу.

“Ще кількадесят років тому за залізною завісою ми із заздрістю дивилися на вільний світ, а сьогодні ми кажемо: двері до Північноатлантичного альянсу мають залишатися відчинені, не можна їх зачиняти. Ті, хто в майбутньому хотітимуть бути в НАТО, повинні бути переконані, що прагнучи до цього і реалізуючи вимоги Альянсу, можна буде до нього приєднатися”,- заявив Дуда.

За його словами, у цьому контексті члени B9 “говорять одним голосом”.

Він зауважив, що учасники “Бухарестської дев’ятки” під час саміту обговорювали питання безпеки регіону, звертаючи увагу на ситуацію в Україні, останні події біля її кордонів, окупацію Криму і частин Луганської та Донецької областей.

Дуда наголосив, що зважаючи на виклики НАТО має бути “живим організмом, зміцнювати свої оборонні та логістичні можливості”.

Водночас участь президента США Джо Байдена у саміті B9 Дуда назвав “очевидним знаком серйозного зацікавлення з боку США цією частиною Європи та безпекою регіону”.

Президент Польщі зазначив, що під час свого виступу на саміті Байден наголошував на важливості 5-ї статті Вашингтонського договору про колективну оборону, а також фізичної присутності військ США на сході Європи.

Як відомо, президент США Джо Байден і генсекретар НАТО Єнс Столтенберг взяли участь у саміті “Бухарестської дев’ятки” на рівні глав держав, який відбувся в гібридному режимі у понеділок у Бухаресті. Гібридний характер саміту “Бухарестської дев’ятки” передбачав, що президенти Румунії та Польщі, як співорганізатори заходу були в Бухаресті особисто, а решта лідерів приєдналися до саміту в онлайн-режимі.

"Бухарестську дев’ятку" було утворено в 2015 році за ініціативою Румунії та Польщі. До її складу входять Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія.