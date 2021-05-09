На виборах у Шотландії перемогли прихильники незалежності

Партії, що виступають за відділення Шотландії від Великоъ Британії, набрали більшість голосів на виборах до місцевого парламенту.

Про це повідомляє BBC, передає Укрінформ.

За підсумками підрахунку голосів, який закінчився ввечері в суботу, владна Шотландська національна партія (ШНП) і «зелені» отримують, відповідно, 64 і 8 мандатів.

Як зазначає видання, вони виступили гірше, ніж обіцяли опитування, та все ж таки здобули більшість у парламенті - 72 місця зі 129.

Лідер ШНП і глава уряду Шотландії Нікола Стерджен вже заявила: оскільки більшість у парламенті гарантовано отримують партії, які виступають за відділення від Великої Британії, вони мають виконати свою передвиборчу обіцянку й оголосити новий референдум про незалежність.

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Як повідомлялося, на референдумі у 2014 році прихильники незалежності Шотландії змогли зібрати 45% голосів, 55% виступили проти відділення.

У грудні 2019 року Стерджен написала листа прем'єру Британії Джонсону з проханням надати шотландському парламенту повноваження призначити другий референдум, але отримала відмову.

У вересні 2020-го шотландський уряд заявив, що буде готувати законопроєкт про організацію другого референдуму про незалежність.