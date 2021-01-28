Джонсон закликав шотландців припинити розмови про референдум

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон закликав шотландських націоналістів припинити «нескінченні розмови» про новий референдум за незалежність.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Джонсона.

«Я не вважаю, що правильно вести нескінченні розмови про черговий референдум, я думаю, що те, чого хочуть жителі країни та жителі Шотландії, - це боротьба з пандемією. Ті самі люди, які... просувають черговий референдум, казали в 2014 році, що така подія буває раз у покоління - я схильний дотримуватися цієї думки», - сказав Джонсон.

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Як відомо, опитування громадської думки вказують, що більшість шотландців зараз висловилися б за розрив 314-річного союзу між Англією та Шотландією.

Але Джонсон, чия непопулярність у Шотландії згідно з опитуваннями громадської думки на тлі коронавірусної кризи лише поглиблюється, заявив, що дотримується позиції несхвалення чергового референдуму, який Шотландська національна партія планує організувати.

Його візит до Шотландії викликав критику з боку першого міністра Шотландії Ніколи Стерджен та її Шотландської національної партії, які поставили під сумнів важливість поїздки.