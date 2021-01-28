Джонсон закликав шотландців припинити розмови про референдум
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Джонсона.
«Я не вважаю, що правильно вести нескінченні розмови про черговий референдум, я думаю, що те, чого хочуть жителі країни та жителі Шотландії, - це боротьба з пандемією. Ті самі люди, які... просувають черговий референдум, казали в 2014 році, що така подія буває раз у покоління - я схильний дотримуватися цієї думки», - сказав Джонсон.
Як відомо, опитування громадської думки вказують, що більшість шотландців зараз висловилися б за розрив 314-річного союзу між Англією та Шотландією.
Але Джонсон, чия непопулярність у Шотландії згідно з опитуваннями громадської думки на тлі коронавірусної кризи лише поглиблюється, заявив, що дотримується позиції несхвалення чергового референдуму, який Шотландська національна партія планує організувати.
Його візит до Шотландії викликав критику з боку першого міністра Шотландії Ніколи Стерджен та її Шотландської національної партії, які поставили під сумнів важливість поїздки.