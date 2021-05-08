Меркель: Німці повинні зберегти пам’ять про мільйони жертв нацизму

Німці повинні не забувати про злочини, вчинені фашистською диктатурою.

Коротку заяву канцлера ФРН Ангели Меркель з нагоди дня завершення Другої світової війни розмістив у своєму Твітері її речник Штеффен Зайберт, передає Укрінформ.

«Нашою вічною відповідальністю залишається зберігати живу пам'ять про мільйони людей, які втратили життя в роки націонал-соціалістичної тиранії», - йдеться у заяві.

Меркель підкреслила, що 8 травня 1945 року стало днем визволення. Цей день означав кінець націонал-соціалістичної диктатури та страшних злочинів Голокосту.

«Та війна заподіяла страшні страждання і терор по всьому світі, в Європі, а також, звісно, в Німеччині», - сказала канцлер.

Меркель назвала великим щастям і вдачею те, що після війни вдалося приміритися і країни ЄС можуть сьогодні тісно разом працювати.

Масштабних святкувань за участі державних діячів ФРН у Німеччині цього року не відбувається, але в різних містах проходять невеличкі церемонії.

8 травня – офіційний день пам’яті в 5 з 16 федеральних землях.