Зеленський: Вклоняємося усім, хто захищав від нацизму українську землю

Президент Володимир Зеленський у День пам’яті та примирення закликав вклонитися усім, хто захищав від нацизму рідну українську землю.

Про це глава держави сказав у відеозверненні, оприлюдненому у Телеграмі.

"Сьогодні ми вклоняємося перед усіма, хто захищав від нацизму рідну українську землю, захищав світ, перед усіма, хто загинув у роки Другої світової війни", - сказав Зеленський.

Він додав, що кожного року Україна разом зі світом згадує найстрашнішу катастрофу в історії людства, щороку говорять про її жахливі наслідки та щороку кажуть: "Ніколи знову".

"Вибухи, постріли, окопи, поранення, голод, бомбардування, блокади, масові розстріли, каральні операції, окупація, концтабори, газові камери, жовті зірки, гетто, Бабин Яр, полон, примусові роботи. Вони загинули за те, щоб кожен з нас знав, що означають ці поняття, з книжок, а не з власного досвіду. Бачив це в кіно, а не на власні очі. Вони загинули за квиток у майбутнє для нас, для своїх дітей та онуків. І сьогодні діти й онуки мають знати це. Пам’ятати це. Цінувати це. Дякувати за це. Сьогодні. Завтра. І все своє життя", - додав Президент.

Як повідомлялося, 8 травня Україна та весь цивілізований світ відзначають День пам’яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні 1939-1945 років.

В Україні День пам’яті та примирення встановлений згідно з Законом «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років» задля «вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску у перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, висловлення поваги усім борцям проти нацизму, увічнення пам’яті про загиблих».

Символом Дня пам’яті та примирення з 2014 року є квітка маку. ЇЇ графічне зображення є своєрідною алюзією: з одного боку воно уособлює квітку маку, з іншого – кривавий слід від кулі.