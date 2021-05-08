Кулеба полистувався з Маасом з нагоди Дня пам’яті та примирення

Кулеба полистувався з Маасом з нагоди Дня пам’яті та примирення

Укрінформ
Україну та Німеччину об’єднують пам’ять, примирення і спільне європейське майбутнє.

Як передає Укрінформ, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у Твіттері.

Кулеба також оприлюднив фото дипломатичного листування з міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом з нагоди 8 травня.

У листі Кулеба подякував Маасу за підтримку України та його особисті зусилля для припинення війни, яку Росія розв'язала проти України, та за підтримку євроатлантичних реформ.

Як повідомлялося, 8 травня Україна та весь цивілізований світ відзначають День пам’яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні 1939-1945 років.

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В Україні День пам’яті та примирення встановлений згідно з Законом «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років» задля «вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску у перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, висловлення поваги усім борцям проти нацизму, увічнення пам’яті про загиблих».

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Символом Дня пам’яті та примирення з 2014 року є квітка маку. ЇЇ графічне зображення є своєрідною алюзією: з одного боку воно уособлює квітку маку, з іншого – кривавий слід від кулі.

Фото: МЗС

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