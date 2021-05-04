Канада до літа може послабити карантин

За умов високого рівня вакцинування населення від COVID-19 Канада зможе скасувати найбільш суворі заходи охорони здоров’я до літа.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час пресконференції в Оттаві заявила головний санітарний лікар Канади Тереза Там.

“Є можливість безпечно скасувати найбільш суворі заходи захисту громадського здоров’я, наприклад закриття бізнесів, до цього літа, якщо достатньо людей отримає щеплення”, - сказала Там.

За її словами, оптимістичний сценарій передбачає, що 75% дорослих канадців до середини літа отримають одне щеплення вакцини від COVID-19 й 20% - дві дози. “У такому разі обмеження можна буде поступово послабити за умов підтримання належного рівня тестування, відстежування, ізоляції та дотримання особистих пересторог”, - зазначила експерт.

Вона додала, що зниження кількості вакцинованих канадців до 55% зробить неможливим скасування влітку обмежень. “У цьому разі скасування обмежень в середині літа призведе до спалаху пандемії та перевантаження системи охорони здоров’я восени”, - розповіла Там.

Лікар наголосила, що “критично важливим є високий рівень вакцинування”. “Чим більше людей отримає щеплення - тим безпечніше буде скасовувати обмежувальні заходи, покликані захистити громадське здоров’я. Саме тому так важливо закатати рукави й вакцинуватися”, - зауважила вона.

Зазначимо, що досі близько третини канадців уже отримали першу дозу щеплення від COVID-19, однак повністю вакцинування завершило лише близько 2% жителів країни.

Фото: АА