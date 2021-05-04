Данія послаблює карантин - запрацюють театри та спортзали

У Данії театри, концертні майданчики, кінотеатри та спортзали зможуть знову відкритися найближчого четверга - 6 травня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє RTE.

Школярам початкових класів буде дозволено повернутися до денної форми навчання.

Обмеження на зібрання у приміщенні буде підвищено з 10 до 25 осіб, хоча школи звільняються від цієї норми. Обмеження зібрань на відкритому повітрі підвищують з 50 до 75 людей.

Також з обмеженням на дозволену кількість відвідувачів відкриваються театри, кінотеатри, концертні зали та спортзали. Для відвідання цих закладів відвідувачі повинні будуть показати сертифікат вакцинації, що засвідчує проходження вакцинації від коронавірусу, або ж те, що вони вже перехворіли на COVID-19, або негативний результат тесту, зробленого не більш ніж 72 години тому.

Наразі у Данії повністю щепили від COVID-19 11,5% населення країни.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 4 травня загальна кількість випадків хвороби COVID-19 становить 154 197 346. При цьому 131 617 847 осіб одужали, 3 227 202 пацієнтів померли.

Фото: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix