Данія відмовляється від вакцини Johnson & Johnson
Як передає Укрінформ, про це повідомляє TV2 News.
«Національна рада охорони здоров’я наразі відмовляється від вакцини від Johnson & Johnson, яка буде виключена з програми вакцинації проти COVID-19», – говориться в повідомленні.
Зазначається, що вакцина Johnson & Johnson виключається з програми, оскільки в США у людей, які отримали вакцину, були виявлені підозрілі випадки утворення тромбів.
Вакцина від Johnson & Johnson мала зайняти центральне місце в датському плані вакцинації, і прем’єр-міністр Метте Фредеріксен назвала її «потенційним фактором, який змінить правила гри».
Наразі невідомо, що рішення про відмову від вакцини насправді означатиме для календаря вакцинації і подальшого відкриття країни.
Як відомом, раніше Канада вирішила відкласти застосування вакцини від коронавірусу виробництва компанії Johnson & Johnson. Міністерство охорони здоров’я країни хоче переконатися в якості продукту.
Влада США також призупиняла використання вакцини Johnson & Johnson 13 квітня. Рішення було ухвалене після того, як у кількох щеплених утворилися тромби. Однак уже через 10 днів у США вирішили відновити використання вакцини Johnson & Johnson.
Регулятор ЄС також визнав потенційний зв’язок між вакциною Johnson & Johnson та тромбозом.