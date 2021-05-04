Данія відмовляється від вакцини Johnson & Johnson

Влада Данії вирішила не включати вакцину Johnson & Johnson від COVID-19 в свою програму вакцинації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TV2 News.

«Національна рада охорони здоров’я наразі відмовляється від вакцини від Johnson & Johnson, яка буде виключена з програми вакцинації проти COVID-19», – говориться в повідомленні.

Зазначається, що вакцина Johnson & Johnson виключається з програми, оскільки в США у людей, які отримали вакцину, були виявлені підозрілі випадки утворення тромбів.

Вакцина від Johnson & Johnson мала зайняти центральне місце в датському плані вакцинації, і прем’єр-міністр Метте Фредеріксен назвала її «потенційним фактором, який змінить правила гри».

Наразі невідомо, що рішення про відмову від вакцини насправді означатиме для календаря вакцинації і подальшого відкриття країни.

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Як відомом, раніше Канада вирішила відкласти застосування вакцини від коронавірусу виробництва компанії Johnson & Johnson. Міністерство охорони здоров’я країни хоче переконатися в якості продукту.

Влада США також призупиняла використання вакцини Johnson & Johnson 13 квітня. Рішення було ухвалене після того, як у кількох щеплених утворилися тромби. Однак уже через 10 днів у США вирішили відновити використання вакцини Johnson & Johnson.

Регулятор ЄС також визнав потенційний зв’язок між вакциною Johnson & Johnson та тромбозом.