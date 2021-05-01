ВООЗ схвалила використання вакцини Moderna

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила вакцину проти коронавірусу від компанії Moderna задля екстреного застосування.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба ВООЗ.

Раніше у ВООЗ вже дозволили використовувати вакцини від Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson та AstraZeneca.

Схвалення ВООЗ означає, що Організація підтвердила дієвість та безпечність застосування вакцини.

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У переліку ВООЗ щодо надзвичайних ситуацій (EUL) оцінюється якість, безпека та ефективність вакцин проти COVID-19, що є необхідною умовою постачання вакцин до фонду COVAX. Це також дозволяє країнам пришвидшити своє власне законодавче затвердження щодо імпорту та введення вакцини проти хвороби COVID-19.

Вакцина від компанії Moderna вже була розглянута Стратегічною консультативною групою експертів ВООЗ з імунізації (SAGE), що надає рекомендації щодо використання вакцин у суспільстві (тобто можливі вікові групи, інтервали між прийомами, рекомендації для конкретних категорій, таких як вагітні та жінки, що годують тощо).

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SAGE рекомендувала вакцину Moderna для всіх вікових груп від 18 років у своїх проміжних рекомендаціях від 25 січня 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, компанії Moderna, Pfizer, а також Johnson & Johnson забезпечили виробництво у необхідних обсягах для США вакцини проти COVID-19. Зараз у Сполучених Штатах відбувається масова вакцинація, що охоплює в середньому до 2,74 мільйона людей на день. На початку вакцинації американське керівництво заявило, що готове буде експортувати медзасоби після того, як забезпечить необхідною кількістю вакцин населення США.

Фото з сайту sky.com