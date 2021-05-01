ВООЗ схвалила використання вакцини Moderna
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба ВООЗ.
Раніше у ВООЗ вже дозволили використовувати вакцини від Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson та AstraZeneca.
Схвалення ВООЗ означає, що Організація підтвердила дієвість та безпечність застосування вакцини.
У переліку ВООЗ щодо надзвичайних ситуацій (EUL) оцінюється якість, безпека та ефективність вакцин проти COVID-19, що є необхідною умовою постачання вакцин до фонду COVAX. Це також дозволяє країнам пришвидшити своє власне законодавче затвердження щодо імпорту та введення вакцини проти хвороби COVID-19.
Вакцина від компанії Moderna вже була розглянута Стратегічною консультативною групою експертів ВООЗ з імунізації (SAGE), що надає рекомендації щодо використання вакцин у суспільстві (тобто можливі вікові групи, інтервали між прийомами, рекомендації для конкретних категорій, таких як вагітні та жінки, що годують тощо).
SAGE рекомендувала вакцину Moderna для всіх вікових груп від 18 років у своїх проміжних рекомендаціях від 25 січня 2021 року.
Як повідомляв Укрінформ, компанії Moderna, Pfizer, а також Johnson & Johnson забезпечили виробництво у необхідних обсягах для США вакцини проти COVID-19. Зараз у Сполучених Штатах відбувається масова вакцинація, що охоплює в середньому до 2,74 мільйона людей на день. На початку вакцинації американське керівництво заявило, що готове буде експортувати медзасоби після того, як забезпечить необхідною кількістю вакцин населення США.
Фото з сайту sky.com