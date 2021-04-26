Французька Sanofi вироблятиме у США до 200 мільйонів доз вакцини Moderna на рік

Французький фармацевтичний гігант компанія Sanofi вироблятиме 200 млн доз американської вакцини проти COVID-19 Moderna на території США.

Про це компанія повідомила 26 квітня, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Починаючи із вересня 2021 року, Sanofi вироблятиме в США до 200 млн доз на рік вакцини Moderna», - заявили у компанії.

Як нагадується, Sanofi є єдиною компанією у світі, яка виробляє на своїх підприємствах три інші вакцини проти COVID-19 задля допомоги у протидії пандемії та забезпеченні глобальної мережі їх постачання.

Раніше цього року компанія оголосила про виробництво американсько-німецької вакцини Pfizer/BioNTech обсягом у 125 млн доз для задоволення потреб Євросоюзу.

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У лютому Sanofi також повідомила про виробництво на своєму підприємстві у Франції COVID-вакцини американської компанії Johnson & Johnson в обсязі у 12 млн доз на місяць.

Водночас французький фармацевтичний гігант планує завершити у четвертому кварталі 2021 року створення і розпочати постачання власної вакцини проти COVID-19.

Фото з сайту sky.com