Данія наступного року планує виробляти власні COVID-вакцини

Данія планує у 2022 році почати виробництво власних вакцин для боротьби з коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на прем’єр-міністра країни Метте Фредеріксен.

«Як кожен може бачити, читати, відчувати та чути, ми потребуємо більше вакцин. Тому нам потрібно налагодити виробництво», - заявила вона.

За словами прем’єра, вакцини від COVID-19 у країні планують виробляти приватні компанії.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Pfizer планує суттєво збільшити обсяги виробництва власної вакцини від COVID-19 у цьому році.

У компанії хочуть збільшити виробництво щонайменше до 2,4 мільярда доз протягом поточного року, заявив виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла.