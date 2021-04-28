Данія наступного року планує виробляти власні COVID-вакцини

Данія наступного року планує виробляти власні COVID-вакцини

Укрінформ
Данія планує у 2022 році почати виробництво власних вакцин для боротьби з коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на прем’єр-міністра країни Метте Фредеріксен.

«Як кожен може бачити, читати, відчувати та чути, ми потребуємо більше вакцин. Тому нам потрібно налагодити виробництво», - заявила вона.

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За словами прем’єра, вакцини від COVID-19 у країні планують виробляти приватні компанії.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Pfizer планує суттєво збільшити обсяги виробництва власної вакцини від COVID-19 у цьому році.

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У компанії хочуть збільшити виробництво щонайменше до 2,4 мільярда доз протягом поточного року, заявив виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла.

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