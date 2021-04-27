Онлайн продають «палені» COVID-вакцини - Рада Європи попереджає про небезпеку

У Раді Європи рекомендують урядам проводити роз’яснювальні кампанії серед населення про протиправність пропозицій із придбання вакцин проти COVID-19, які надходять поза легальним ринком, зокрема, онлайн.

Про це йдеться в оприлюднених 27 квітня нових рекомендаціях Ради Європи урядам країн-членів із протидії поширенню фальсифікованих COVID-вакцин, передає власний кореспондент Укрінформу.

Рекомендації базуються на імплементації положень Конвенції Ради Європи щодо контрафактної медичної продукції та аналогічної злочинної діяльності, яка становить загрозу для охорони здоров'я (MEDICRIME).

Урядам, зокрема, рекомендується проводити роз’яснювальну кампанію серед населення про ризики, які становлять придбання вакцин проти COVID-19 поза державною системою охорони здоров'я та інших легальних джерел постачання на ринку. Зокрема, йдеться про протиправні пропозиції щодо таких вакцин, які можа знайти онлайн.

Окрім цього, громадяни і офіційні особи, залучені до вакцинації, повинні вміти ідентифікувати маркування і пакування, що може мати фальсифікована продукція.

Серед інших рекомендацій – проведення тренінгів серед офіційних осіб, які відповідають за постачання вакцин проти COVID-19, включаючи співробітників митниці, із виявлення фальсифікованої продукції та підробленої документації.

У Раді Європи також звертають увагу, що небезпеку можуть становити не лише контрафактні вакцини, але й такі, що були нелегально виведені із офіційних каналів постачання. Зокрема, це можуть бути викрадені препарати.

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За даними Our World In Data, станом на 25 квітня 2021 року у світі щонайменше першу дозу COVID-вакцини отримали більше 555 млн чоловік.

За даними Worldometer, у світі станом на 27 квітня зафіксували 148 521 304 випадки зараження коронавірусом. Зокрема, виявлено 3 134 681 випадок смертей, одужали 126 210 963 особи.