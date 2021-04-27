«Паспорт вакцинації» може дискримінувати людей – генсек РЄ

Міжнародні організації і уряди повинні враховувати баланс у дотриманні прав людини при запровадженні так званих сертифікатів або паспортів вакцинації проти COVID-19.

Про це заявила генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич у своєму виступі 27 квітня на події, організований Центром досліджень європейської політики (м. Брюссель), передає власний кореспондент Укрінформу.

«Що стосується так званих сертифікатів вакцинації або паспортів, то зрозуміло, що люди шукають шляхи до нормалізації свого життя. Але необґрунтовані відмінності у ставленні до людей, залежно від статусу відносно їхнього здоров'я, можуть порушити питання дискримінації згідно з Європейської конвенції з прав людини та Європейської соціальної хартії», - переконана генсек РЄ.

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Вона відзначила, що у питанні дотримання вимог цих документів та уведенні сертифікатів вакцинації необхідно дотримуватися «делікатного балансу».

Пейчинович-Бурич нагадала, що Рада Європи нещодавно направила урядам 47-ми країн-членів рекомендації щодо дотримання стандартів прав людини у питанні запровадження «паспортів вакцинації».

При цьому генеральна секретарка погодилася, що такі документи є необхідними, коли йдеться про спрощення подорожей людей.

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Але, за її словами, якщо ці сертифікати надаватимуть переваги вакцинованим проти COVID особам у відвідуванні публічних місць чи доступу до послуг, то це повинно здійснюватися дуже обережно з огляду на забезпечення прав людини.

Євросоюз планує з 15 червня ввести у дію цифрові сертифікати, які міститимуть інформацію про вакцинацію або набуття імунітету проти коронавірусу.

Дія сертифікатів поширюватиметься на країни-члени Європейського економічного простору – Ісландію, Ліхтенштейн та Норвегію, а також на Швейцарію, за умови взаємності.

Передбачається, що буде три різновиди таких документів: сертифікат вакцинації, сертифікат тестування та сертифікат одужання.

Як повідомляв Укрінформ, Франція першою серед країн ЄС готується запровадити сертифікат щеплення від COVID-19 для подорожей.