Німеччина хоче послабити карантин для COVID-вакцинованих

Федеральний уряд Німеччини ініціює зняття певних карантинних обмежень щодо осіб, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу.

Рішення прийняте на засіданні уряду в понеділок, повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан, передає кореспондент Укрінформу.

«Уже зараз зрозуміло, що повністю вакциновані мають не нульову, але дуже обмежену можливість передавати вірус. Для них можливо зняти обмеження», - заявив міністр.

Тепер цю пропозицію мають затвердити Бундестаг і Бундесрат. Як очікується, вони проголосують це питання нинішнього тижня або наступного, зауважив Шпан.

Зокрема, пропонується, аби повністю щеплені, які повертаються або в'їжджають у ФРН, не проводили 10-14 днів на карантині (водночас це не стосується прибулих із регіонів зі значним поширенням штамів коронавірусу).

Передбачається, що особи, які перехворіли і мають відповідні документи, не муситимуть пред’являти негативний тест на коронавірус під час відвідання закладів, де діє ця вимога.

Послаблення будуть чинними для всіх, хто має довідку про щеплення однією з дозволених у ЄС вакцин. Щодо препаратів, які використовують в інших частинах світу, то треба «мати підтвердження, що ці вакцини мають такий самий високий рівень захисту, як і дозволені ЕМА».

Глава МОЗ ФРН висловив переконання, що в травні що третій житель країни буде вакцинований. Наразі 28,2% населення (23,5 млн людей) отримали першу дозу вакцини, 8% - обидві.

Інститут Роберта Коха повідомляє, що за минулу добу в Німеччині підтверджено 9160 випадків інфікування, загалом від початку пандемії 3 425 982. Померло за весь час 83 276 людей, у тому числі за минулу добу 147.