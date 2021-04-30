Макрон оголосив заходи та дати поступового послаблення карантину у Франції

У Франції впродовж травня-червня планується поступове скасування карантинних обмежень і заборон в умовах пандемії COVID-19.

Про це оголосив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю 29 квітня регіональним французьким ЗМІ, передає Укрінформ із посиланням на DNA.

Згідно з оприлюдненими главою держави планами уряду, з 3 травня на території Франції скасовуватимуться обмеження на пересування і подорожі на відстані, довші за 10 км від місць проживання громадян.

З 19 травня у Франції буде скорочено дію комендантської години, яка триватиме із 21.00 до 06.00. Нині діють обмеження на вихід із домівок громадян після 19.00.

Також з цієї дати буде дозволена робота літніх майданчиків (терас) закладів громадського харчування, відкриються усі заклади торгівлі, із деякими обмеженнями буде відновлена робота театрів, кінотеатрів, музеїв та монументів, а також відкритих майданчиків спортивних установ.

З 9 червня початок дії комендантської години планується перенести на 23.00.

З цієї ж дати передбачається повне відкриття ресторанів, кафе, барів і спортивних залів.

Якщо санітарна ситуація покращуватиметься, із 30 червня у Франції може бути скасована комендантська година, скасовані обмеження на відвідування публічних установ. При цьому проведення дискотек залишатиметься під забороною.

Читайте також: Pfizer обіцяє пігулки від коронавірусу вже до кінця року

За попередню добу у Франції виявлено 31 539 випадків нових інфікувань коронавірусом; 324 особи померли від COVID-19.

З початку пандемії у березні 2020 року і станом на 28 квітня від COVID-19 у Франції померло 103 947 осібФранція. За цей період було зафіксовано 5 565 852 випадки інфікувань коронавірусом.

За даними Worldometer, у світі загалом виявлено 150 333 988 випадків COVID-19, серед яких 3 166 814 - летальні. Водночас від хвороби вже одужали 127 874 257 осіб.