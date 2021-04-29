У Франції подружжя пенсіонерів захворіло на COVID-19 після двох доз Pfizer

У французькому Марселі подружжя пенсіонерів захворіло на COVID-19 після отримання щеплень двома дозами вакцини Pfizer/BioNtech.

Про це повідомляє радіостанція France Bleu, передає Укрінформ.

Подружжя пенсіонерів Жозе і Клод Бутен отримали другу дозу COVID-вакцини Pfizer\BioNtech близько двох місяців тому. Вони були дуже здивовані, коли у них виявили коронавірусну хворобу.

Але фахівці в цьому випадку не заперечують дію вакцини, адже хвороба у літніх людей протікає у легкій формі.

У Франції станом на кінець квітня принаймні першу дозу вакцини проти COVID-19 отримали більше 14,6 млн осіб.

До середини травня уряд планує вакцинувати до 30 млн населення, а до кінця літа – завершити добровільну вакцинацію усього дорослого населення.

За даними Worldometer, у світі загалом виявлено 150 333 988 випадків COVID-19, серед яких 3 166 814 - летальні. Водночас від хвороби вже одужали 127 874 257 осіб.