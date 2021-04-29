У Франції подружжя пенсіонерів захворіло на COVID-19 після двох доз Pfizer
Про це повідомляє радіостанція France Bleu, передає Укрінформ.
Подружжя пенсіонерів Жозе і Клод Бутен отримали другу дозу COVID-вакцини Pfizer\BioNtech близько двох місяців тому. Вони були дуже здивовані, коли у них виявили коронавірусну хворобу.
Але фахівці в цьому випадку не заперечують дію вакцини, адже хвороба у літніх людей протікає у легкій формі.
У Франції станом на кінець квітня принаймні першу дозу вакцини проти COVID-19 отримали більше 14,6 млн осіб.
До середини травня уряд планує вакцинувати до 30 млн населення, а до кінця літа – завершити добровільну вакцинацію усього дорослого населення.
За даними Worldometer, у світі загалом виявлено 150 333 988 випадків COVID-19, серед яких 3 166 814 - летальні. Водночас від хвороби вже одужали 127 874 257 осіб.