Більш ніж половина американців вже отримали вакцину – Байден

Президент США Джо Байден заявив, що більш ніж половина усіх дорослих жителів США отримали принаймні першу дозу вакцинації від COVID-19, а загальна кількість щеплень станом на сьогодні сягнула 220 мільйонів доз.

Про це він заявив у середу під час виступу перед обома палатами Конгресу США за результатами 100 днів роботи його кабінету, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Понад половина всіх дорослих в Америці отримала принаймні одне щеплення», - заявив глава Білого дому, коментуючи зусилля його адміністрації щодо протистояння пандемії у США.

Він підкреслив, що на початку президентства оголосив за мету забезпечити 100 мільйонів уколів за перші 100 днів. Однак зараз, за два дні до цього рубежу, за офіційною статистикою, зроблено вже 220 мільйонів щеплень.

При цьому, за його словами, по всій Америці розгорнуті десятки тисяч пунктів вакцинації, у тому числі в аптеках, магазинах, лікарських закладах. Це забезпечує доступ для 90% дорослого населення до місця отримання препаратів у радіусі п’яти миль, підкреслив президент.

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Як повідомляв Укрінформ, президент Джо Байден оголосив амбітну мету забезпечити вакцинацію дорослого населення країни до 4 липня, Дня незалежності Сполучених Штатів.