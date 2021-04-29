Європа має визнати, що Росія веде війну - експрезидент Естонії

Якщо Європа продовжить ігнорувати ворожі дії Росії, це спонукатиме Кремль діяти ще більш агресивно.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, таку думку у статті для британського видання “The Telegraph” висловив колишній президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес.

“Подальша неспроможність Європи адекватно відповідати на довготривале погіршення безпеки лише переконує Росію, що вона може продовжувати свої напади без остраху відплати”, - йдеться у матеріалі.

На його переконання, відсутність жорстких дій зі сторони НАТО та ЄС на викриття ролі Росії у підриві військового складу в Чехії, “буде непростимою й дуже небезпечною”.

“Санкції та висилки дипломатів становлять лише частину координованої реакції на дії Росії. Необхідне спільне та публічне визнання, що Європа перебуває під ударом, і що союзники повинні виявити солідарність у протистоянні йому. Утім, деякі західні столиці продовжують ненавмисно заохочувати, а не перешкоджати російській агресії”, - зазначив експрезидент.

Ільвес наголосив, що у випадках, коли вимоги Москви є неприйнятними, “запобігання найгіршому з можливих сценаріїв сприймають як перемогу”.

“Це заохочує неухильне посягання Росією на безпеку як її сусідів, так і супротивників. Той факт, що Росія часто може піти ще далі, не виправдовує надмірностей, які вона чинить, і не повинен бути приводом для західних держав нехтувати ними”, - зауважив політик.

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Він додав, що “занепокоєння - безмежне й нічого не коштує, а рішучі дії потребують лімітованого економічного та політичного капіталу”.

“Однак ця ціна - мінімальна у порівнянні із ціною бездіяльності, невідворотним наслідком якої стане продовження чинного курсу, коли Росію не лише не стримують, а заохочують вести неоголошену війну проти Заходу. Рахунок за це може бути не лише економічним й політичним, а для декого - екзистенційним”, - підсумував експрезидент.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні уряд Чехії оголосив про висилку з ЧР 18 співробітників російського посольства, яких вважають співробітниками СЗР і ГРУ. Також поліція оголосила в розшук у справі про вибух у 2014 році на складах боєприпасів у Чехії двох громадян Росії, відомих як «туристи з Солсбері», які намагалися отруїти у 2018 році Скрипалів.