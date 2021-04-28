Життя після Brexit: Європарламент ратифікував угоду між ЄС і Британією

Європейський парламент більшістю голосів ухвалив угоду між ЄС і Великою Британією про торгівлю та співробітництво, яка окреслює правові норми партнерства між сторонами після Brexit.

Як повідомляє Укрінформ, результати голосування оголошені у середу перед початком пленарного засідання у Брюсселі. «За» прийняття базової угоди між ЄС і Великою Британією, яка завершує процес ратифікації формального виходу з ЄС, проголосували 660 депутатів, «проти» - 5, 32 – утрималися.

Ухвалений документ передбачає розвиток майбутнього партнерства між сторонами на основі визнання спільних принципів демократії, верховенства права та поваги до прав людини, а також із врахуванням спільних інтересів у боротьбі із кліматичними змінами та у нерозповсюдженні зброї масового знищення. За умовами угоди, нездатність будь-якої із сторін дотримуватися цих базових принципів може спричинити припинення або призупинення дії цього документа в цілому або частково, як і будь-яких інших угод, які ухвалюватимуться в рамках імплементації та розвитку двосторонньої угоди про торгівлю та співробітництво.

Сторони підтвердили також взаємне прагнення забезпечити високий рівень захисту персональних даних громадян.

Угода про торгівлю і співробітництво між ЄС і Великою Британією складається з трьох головних частин.

Перша - всеосяжна та збалансована угода про вільну торгівлю. Цей документ охоплює не лише торгівлю товарами та послугами, а й питання захисту інтересів сторін у сферах інвестицій, конкуренції, державних субсидій, прозорості оподаткування, функціонування повітряного та дорожнього транспорту, енергетики, риболовства, захисту даних та заходів із взаємного забезпечення соціальної безпеки.

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В рамках угоди про вільну торгівлю між ЄС і Великою Британією встановлюється нульовий тариф та нульові квоти для всіх товарів, за умови належного захисту індикаторів щодо місця походження таких товарів. При цьому всі імпортні/експортні операції між ЄС і Великою Британією мають відповідати вимогам ЄС у цій сфері, включаючи питання технічних стандартів, санітарних та фітосанітарних норм, правил продовольчої та загальної безпеки таких товарів, стандартів у сфері охорони довкілля та у захисті споживачів.

Цей документ окреслює і регуляторні правила щодо риболовства та відповідних квот на вилов риби у територіальних водах сторін.

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Окремо обговорено рівність прав громадян ЄС і Великої Британії, які проживають або працюють на територіях відповідних сторін, а також можливість участі Великої Британії у ключових проектах ЄС, за умови відповідного фінансування (наприклад, в рамках дослідницької програми Horizon Europe.

Другою складовою угоди між ЄС і Великою Британією про торгівлю та співробітництво є правила нового партнерства в сфері безпеки, яке передбачає взаємодію у правоохоронній та судовій сферах, у боротьбі з транскордонною злочинністю та тероризмом.

Третій напрямок угоди - горизонтальні правила адміністративного управління, які передбачають принципи імплементації цього документа та моніторинг такої дійсності, погодження взаємодії правового поля сторін угоди. Для виконання такої роботи створюється спеціальний орган – Рада партнерства, до якого входитимуть повноважні представники від Європейського Союзу і Великої Британії міністерського рівня.

Як повідомлялося, Велика Британія перестала бути членом ЄС з 31 січня 2020 року. Протягом перехідного періоду, що був передбачений угодою про Brexit, сторони шукали компромісні рішення для визначення параметрів майбутнього партнерства, результатом якого стала підготовка угоди про торгівлю та співробітництво. Цей документ не охоплює питання щодо погодження зовнішньої політики, а також питання безпеки й оборони.

Для сторони ЄС є принциповим виконання Великою Британією Протоколу по Ірландії та Північній Ірландії, який був погоджений між ЄС і Великою Британією 1 лютого 2020 року та був визнаний сторонами як інтегральна частина угоди про вихід Великої Британії з ЄС. Він передбачає запобігання створенню жорсткого кордону на острові Ірландія та дотримання Белфастської угоди з врегулювання в Північній Ірландії, яка з 1998 року забезпечує мир та стабільність у цьому регіоні.

Фото: Virginia Mayo/AP