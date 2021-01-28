Британія почала вимагати від громадян ЄС докази їх легального проживання

Співробітники прикордонного контролю Об'єднаного Королівства віднедавна стали вимагати в деяких громадян ЄС, що мешкають у Британії, надати докази свого легального проживання: хоча до «дедлайну» для отримання необхідного статусу ще півроку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Politico.

Так, після закінчення перехідного періоду Brexit та остаточного виходу Британії з ЄС, прикордонники можуть запитувати, чи громадянин ЄС в’їздить у країну як турист, чи як особа, що постійно тут проживає.

Проте, за даними видання, мали вже 4 випадки, коли британські прикордонники попросили у громадян країн ЄС (з Фінляндії, Мальти та Румунії), які живуть у Британії і поверталися туди, надати документи, що підтверджують їхній статус.

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Йдеться про спеціальну посвідку згідно з EU Settlement Scheme, яку всі громадяни ЄС, Європейської економічної зони та Швейцарії, якщо вони хочуть і далі жити в Британії, повинні отримати до 30 червня – але до цієї дати про підтвердження цього статусу не повинні були б запитувати.

Проте цілком можливо, що ці випадки зумовлені тим, що прикордонники не до кінця розібралися у нових правилах.

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Зі свого боку, в міністерстві внутрішніх справ Британії заявили, що прикордонники пройшли необхідні інструкції щодо нових процедур.

Як передавав Укрінформ, Велика Британія за годину до настання 2021 року вийшла з єдиного ринку та остаточно перестала бути членом Європейського Союзу.

Фото: АР