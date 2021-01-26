Британія готова платити мігрантам з ЄС за повернення на батьківщину

Уряд Британії пропонує фінансові стимули громадянам країн ЄС, які бажають повернутися на батьківщину до крайнього терміну подачі заяви на отримання статусу постійного резидента.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що з 1 січня громадян країн ЄС включили до урядового переліку добровільного повернення. Ця програма пропонує фінансове заохочення іноземцям, які мешкають у Британії, за повернення до країни походження.

Зокрема, їм можуть оплачувати вартість квитків на переліт та виділяти до 2 тисяч фунтів стерлінгів на облаштування у зв'язку з переїздом. Схема покликана допомогти мігрантам у Британії залишити країну за власним бажанням.

Крайній термін для громадян країн ЄС, які проживають у Британії, для подачі заявки на участь у цій програмі - 30 червня.

Читайте також: У ЄС заявили про перший недружній крок з боку Лондона після Brexit

Критики цієї ініціативи заявляють, що пропозиція грошей за повернення додому суперечить твердженням уряду про те, ніби він робить усе можливе, аби заохотити іноземців реєструватися для отримання статусу постійного резидента.

Як повідомлялося, за годину до настання 2021 року Велика Британія вийшла з єдиного ринку ЄС, остаточно переставши бути членом європейської спільноти.