Британія планує вакцинувати всіх дорослих до вересня

Уряд Великої Британії планує, що до початку осені кожен дорослий мешканець країни отримає хоча б одну дозу вакцини від хвороби COVID-19.

Про це заявив в ефірі Sky News міністр закордонних справ країни Домінік Рааб.

За його словами, якщо кампанія з імунізації піде швидше, це добре, але наразі саме вересень зазначений в дорожній карті уряду, як термін "тотальної вакцинації".

Міністр також висловив сподівання, що деякі карантинні обмеження можуть бути «поступово» зняті до березня, щоб Британія могла «повернутися до нормального життя». Поставити це під загрозу можуть нові штами коронавірусу та зайвий тиск на органи охорони здоров’я, вважає Рааб.

За інформацією Sky News, понад 3,5 млн осіб у Великій Британії вже отримали першу дозу вакцини від коронавірусної хвороби. Це означає, що приблизно 324 000 доз, вводять пацієнтам протягом 24 годин.

Як повідомлялося, станом на ранок 17 січня у світі зареєстровано 94 968 081 випадок коронавірусу, зокрема, 2 031 282 смерті та 67 786 759 одужань.