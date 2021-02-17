Більшість британців не раді наслідкам Brexit

Менше чверті жителів Об’єднаного Королівства задоволені наслідками Brexit та торговою угодою, підписаною Лондоном із ЄС.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN із посиланням на результати опитування, проведеного опубліковані Британською зовнішньополітичною групою, незалежним аналітичним центром.

Так, підсумки дослідження говорять про те, що менше, ніж 25% опитаних британців думають, що угода торгова угода прем'єр-міністра Бориса Джонсона є «найкращою основою для наших відносин з ЄС».

Питання про те, чим її слід замінити, виявило, що країна все ще жорстко розділена щодо того, яку роль повинна мати Британія в Європі.

Читайте також: У ЄС заявили про перший недружній крок з боку Лондона після Brexit

Окрім цього 27% респондентів хочуть набагато тісніших стосунків з метою повторного приєднання, ще 22% бажають більш тісних стосунків, але залишатися поза блоком. 12% хочуть відійти далі від Європи. 24% респондентів, які схвалюють угоду, схвалюють її з важливим застереженням, що це була найкраща угода на найближче майбутнє.

Ц першим серйозним контролем настроїв, що британці думають про реальність після Brexit. Незважаючи на те, що Великобританія офіційно вийшла з ЄС 31 січня минулого року, перехідні механізми забезпечили, щоб до кінця грудня 2020 року наслідки виходу практично не відчувалися.

Загалом, за останні 12 місяців ставлення британців до ЄС пом'якшилось.