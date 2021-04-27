Європарламент завершує ратифікацію процесу виходу Британії з ЄС

Сьогодні, 27 квітня, в ході пленарного засідання Європарламенту в Брюсселі європейські депутати проведуть голосування щодо прийняття Угоди між ЄС і Великою Британією про торгівлю та співпрацю, і ця парламентська процедура може стати завершенням усього процесу парламентської ратифікації виходу Великої Британії з Євросоюзу.

Про це у вівторок у Брюсселі під час пресконференції, яка була проведена на тлі дебатів щодо ухвалення згаданої Угоди та відповідної резолюції Європарламенту, заявив президент Комітету Європарламенту із закордонних справ Девід Макалістер (David McALLISTER), повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Цього ранку під час пленарного засідання відбулися дебати щодо Brexit. Остаточне голосування цього вечора означатиме завершення парламентського процесу ратифікації виходу Великої Британії з Європейського Союзу. Але роками, якщо не десятиліттями, нам доведеться мати справу із наслідками Brexit», - зауважив керівник парламентського Комітету.

Він наголосив на тому, що змістовна частина Brexit як такого містить у собі елементи регуляторної невизначеності, тому вона неминуче завдасть удару по двосторонній торгівлі. Угода про торгівлю і співробітництво між ЄС і Великою Британією покликана, наскільки це можливо, зменшити негативні наслідки для обох сторін.

«З моєї точки зору, ця угода створює для нашого майбутнього партнерства солідну правову основу, яка передбачає єдині інституційні рамки для врегулювання нових розбіжностей. Вона дозволить структурувати наше співробітництво, яке обов’язково має виникнути після того, як ми більше 45 років поділяли спільні інституції та спільне правове поле», - підкреслив Макалістер.

Він зауважив, що в опрацюванні проєкту угоди між ЄС і Великою Британією про торгівлю та співробітництво взяти участь 17 комітетів Європарламенту, кожен з яких представив свої пропозиції до документа та проєкту резолюції. Такий рівень та інтенсивність політичної співпраці Макалістер назвав «безпрецедентним» для всієї історії Європейського парламенту, але саме такий підхід дозволив оглянути всі політичні напрямки майбутньої двосторонньої співпраці, за словами голови Комітету, «на всі 360 градусів».

Макалістер підкреслив, що представлений документ не є вичерпним, оскільки не охоплює важливі політичні напрямки, зокрема, у сфері закордонних справ, безпеки й оборони. Але саме ці сфери можуть прямо впливати на реалізацію «торговельної» угоди та створювати додаткові проблеми на цьому шляху, як це вже трапилося на прикладі імплементації Протоколу щодо Ірландії та Північної Ірландії до Угоди про Brexit.

«Дозвольте мені бути дуже чітким – Угода про вихід (Brexit) має поважатися та ретельно виконуватися, що буде лакмусовим тестом для імплементації Угоди про торгівлю та співпрацю. Ми маємо поглибити всі існуючі механізми співпраці з Великою Британією, щоб переконатися, що Протокол діятиме шляхом, який спрацьовує для всіх сторін. Євросоюз залишається відданим роботі над пошуком багатосторонніх рішень», - сказав керівник Комітету Європарламенту із закордонних справ.

Він наголосив на тому, що Brexit є і завжди залишатиметься ситуацією обопільних втрат (lose-lose situation). В цій ситуації переговори над Угодою щодо торгівлі та співробітництва з Великобританією ще раз довели, що сила Євросоюзу – у єдності його країн-членів, від якої залежить подальший розвиток всієї Європейської Співдружності.

Остаточне голосування щодо ратифікації Угоди про торгівлю та співробітництво між ЄС і Великою Британією відбудеться увечері вівторка. Результати голосування, як очікується, будуть оголошені у середу.

Як повідомлялося, Протокол по Ірландії та Північній Ірландії був погоджений між ЄС і Великою Британією 1 лютого 2020 року, та був визнаний сторонами як інтегральна частина Угоди про вихід Великої Британії з ЄС. Він передбачає запобігання створенню жорсткого кордону на острові Ірландія та дотримання Белфастської угоди з врегулювання в Північній Ірландії, яка з 1998 року забезпечує мир та стабільність у цьому регіоні.