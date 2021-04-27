Заступником глави МВС Чехії став симпатик путінських «Нічних вовків» - ЗМІ

Міністр внутрішніх справ Чеської Республіки Ян Гамачек обрав собі нового заступника замість Якуба Кулганка, який очолив МЗС.

Ним став колишній південноморавський губернатор Міхал Гашек, повідомляє Укрінформ з посиланням на Aktuálně.cz.

Як з’ясував цей новинний ресурс, у минулому Гашек, колишній перший заступник голови соціал-демократичної партії, стикався з критикою через покладання вінків разом з путінськими «Нічними вовками».

На брифінгу сам Гамачек заявив журналістам, що Гашек у минулому допустив «деякі політичні помилки», з якими покінчено.

«Він вибачився за помилки, і я буду оцінювати його роботу в міністерстві лише з точки зору сьогодення», - сказав міністр, який також є віцепрем’єром.

До цього часу Гашек був радником Гамачека. На посаді заступника міністра внутрішніх справ він буде разом із міністром керувати питаннями безпеки Чехії. І це в той час, коли країна переживає дипломатичний конфлікт з Росією, коли країна стикається з серйозною кризою безпеки після розкриття інформації спецслужб та поліції, які пов'язали вибухи на складах боєприпасів у Врбетицях в 2014 році з російськими агентами ГРУ, зазначає видання.

Гашек також давно виступає в якості радника президента Мілоша Земана, який, за оцінкою опозиції та експертів, зіграв на руку російській пропаганді своїм недільним інтерв’ю.

У 2016 році сам Гашек зазнав жорсткої критики: будучи губернатором у Брно, він поклав вінки до пам'ятників загиблим червоноармійцям разом з членами російського мотоклубу «Нічні вовки», відповідне фото, де на задньому плані видно прапор «ДНР», він опублікував у Facebook.

Фото: Facebook Michala Haška

«Нічні вовки» близькі до президента РФ Володимира Путіна, члени клубу воювали разом із сепаратистами на сході України та зіграли чималу роль в анексії Криму, нагадується у статті.

Роком раніше в декількох місцях регіону Гашек поклав вінки до могил загиблих червоноармійців, маючи георгіївську стрічку. У час, коли він обіймав посаду губернатора, Гашек неодноразово ділився у соціальних мережах текстами з веб-сайтів Aeronet або AC24, які експерти оцінюють як цілеспрямовану пропаганду путінської Росії.

Як з’ясували ЗМІ, Гашек допоміг Гамачеку захистити крісло голови партії на нещодавніх виборах. Призначення відбулося лише через кілька днів після цього.

Гашек буде новим заступником Гамачека протягом 6 місяців, що залишились до виборів. За правилами, новий заступник має пройти перевірку безпеки, але це може тривати місяці, отже, скоріше за все, він працюватиме без цієї необхідної умови.

Як повідомляв Укрінформ, півтора тижні тому Ян Гамачек разом з прем’єром Андрієм Бабішем оголосили про видворення з Чехії 18 співробітників посольства РФ у Празі, які є, за даними чеських спецслужб, агентами російських розвідслужб СЗР і ГРУ. У відповідь Москва вислала 20 співробітників посольства ЧР у Москві. Згодом сторони дійшли згоди привести до паритету кількість співробітників обох посольств у столицях. Прем’єр Бабіш оцінив відносини між двома країнами як такі, які перебувають у точці замерзання.

Фото: Deník/Attila Racek