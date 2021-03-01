Уряд США шукає зарубіжні активи Лукашенка та його оточення — Тихановська

Американський уряд веде розслідування і пошук зарубіжних активів самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Про це повідомила в інтерв'ю Укрінформу лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська.

"Американський уряд веде розслідування і пошук зарубіжних активів Лукашенка та його наближених відповідно до Акту про демократію у Білорусі, прийнятим у США", - сказала вона.

За словами Тихановської, санкції щодо білоруських чиновників "запроваджуються повільно, але "діють".

"Найближчим часом Євросоюз прийме новий пакет санкцій. США також думають над відновленням санкцій", - повідомила вона.

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"Звичайно, дивують випадки викреслювання з санкційних списків деяких "гаманців" режиму, наприклад, Олексіна. Думаю, це може бути приводом для виявлення корупційних зв'язків всередині держав Європейського союзу. Але санкції працюють, досить подивитися на дії тих, хто під них потрапив", - додала Тихановська.

Вона також повідомила, що щодо білоруських чиновників, причетних до застосування сили до учасників протестів, буде задіяно механізм універсальної юрисдикції, який дасть змогу провести проти них розслідування.

"Наприклад, у Литві вже 6 осіб визнано потерпілими від репресій у Білорусі, і кримінальною поліцією Литви ведеться розслідування. Результатом розслідування має бути суд, але до цього підозрювані, такі, як заступник міністра внутрішніх справ Микола Карпенків, будуть оголошені у розшук по лінії Інтерполу . Проти багатьох людей є серйозні докази, і їхня безкарність закінчилася", - заявила Тихановська.

Вона додала, що зараз також розглядається варіант створення міжнародного механізму розслідування злочинів режиму Лукашенка.

"Такий механізм може бути створений рішенням ООН або рішенням держав, які ініціювали застосування Московського механізму у рамках ОБСЄ, у результаті якого було підготовлено доповідь про важкі порушення прав людини в Білорусі. Механізм буде обов'язково створено, а ким і в якому форматі - ми скоро дізнаємося", - сказала Тихановська.

Як повідомлялося, після президентських виборів у серпні 2020 р. Світлана Тихановська була змушена покинути країну й отримати притулок у Литві. Політик заявляла, що зробила це під тиском влади. У Білорусі проти неї порушено кримінальні справи за заклики до повалення конституційного ладу, створення екстремістського формування.

Правозахисний центр «Весна» повідомив, що станом на 15 лютого у Білорусі налічується вже 256 в'язнів совісті.

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У Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії і масово заарештовує їх.

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана ЄС, США, України та більшістю демократичних країн.