17 лютого о 14:00 відбудеться круглий стіл на тему: «Політична криза у Білорусі: економічні наслідки» (Зала 2).

Організатори: Civil Defence Fund (Литва), Міжнародний центр протидії російській пропаганді та Центр соціального інжинірингу «РАНД»(Україна).

До участі запрошені: Я­­­­­­­­рослав Романчук - президент науково-дослідницького центру Мізеса; Тетяна Зосименко - к. е. н., директорка програми економічної дипломатії Ради зовнішньої політики «Українська призма»; Стасис Каушинис - директор Civil Defence Fund (Литва); Ігар Тишкевич - аналітик Українського інституту майбутнього, політичний експерт (Білорусь); Каміль Клисінський - аналітик Центру східних досліджень (Польща); Валентина Бикова - аналітик Міжнародного центру протидії російській пропаганді (IC CRP).

Модератор: Дмитро Громаков - керівник дослідницьких проєктів Центру соціального інжинірингу «РАНД».

Питання до обговорення:

- Економічні наслідки політичної кризи у Білорусі: ефективність, причини, мета та перспективи подальшого тиску.

- Український інтерес в економічному протистоянні з Білоруссю?

- Можливі шляхи та умови деескалації міжнародного протистояння та налагодження відносин між Україною, Республікою Білорусь та Євросоюзом?

Довідково. Міжнародний центр протидії російській пропаганді - це неурядова організація, метою якої є об'єднання міжнародних зусиль з протидії кремлівській інформаційній агресії. Команду Центру складають фахівці з комунікацій, психології, соціології та кібербезпеки, дипломати, журналісти, добровольці з України, Грузії, Литви, Латвії, Польщі, Білорусі та інших країн.

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У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: https: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

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