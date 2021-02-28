Тихановська: Режим Лукашенка впаде ще в цьому році

Олександр Лукашенко, який нині перебуває при владі у Білорусі, буде змушений піти вже цієї весни.

Про це лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська сказала в інтерв'ю німецькому тижневику Bild am Sonntag, передає Укрінформ із посиланням на DW.

"Тиск ростиме з кожним днем, і одного дня стане для Лукашенко надмірним, так що він піде... Режим Лукашенка впаде ще в цьому році. Думаю, навесні він піде", - заявила опозиціонерка.

Своєю чергою, колишній міністр культури Білорусі, член президії Координаційної ради опозиції Павло Латушко, який восени 2020 року було змушений виїхати в Польщу, закликає Захід домагатися повної економічної ізоляції Білорусі.

"Ми готові виносити санкції шість або дванадцять місяців, якщо після цього ситуація покращиться", - зазначив він.

При цьому опозиціонер, так само як і Світлана Тихановська, висловив упевненість в тому, що вирішальна битва між протестувальниками та нинішньою владою розіграється вже навесні.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії та масово заарештовує їх.

Після поразки на виборах у серпні 2020 року Світлана Тихановська була змушена покинути країну та отримати притулок у Литві. Опозиціонерка розповідала, що зробила це під тиском влади. У Білорусі проти неї порушено кримінальні справи за заклики до повалення конституційного ладу і створення екстремістського формування та керівництва ним.