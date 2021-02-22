Тихановська назвала насмішкою санкції, введені ЄС проти керівництва Білорусі

Тихановська назвала насмішкою санкції, введені ЄС проти керівництва Білорусі

Укрінформ
Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська назвала насмішкою санкції, які Євросоюз ввів проти білоруського керівництва.

Про це опозиціонерка повідомила в інтерв'ю, опублікованому в неділю в газеті The Sunday Times, передає Укрінформ.

"Під санкціями перебувають всього 90 осіб. Це насмішка, і режим Лукашенко сміється", - заявила виданню Тихановська, за словами якої вжитих Брюсселем кроків проти Мінська "сміховинно мало".

Читайте також: У Білорусі проходять локальні акції на підтримку політв'язнів

Вона додала, що країни Заходу повинні припинити фінансову підтримку режиму Лукашенка і вводити нові санкції проти представників влади, викритих у порушенні прав людини, а також суддів, "які виносять вироки невинним".

"Був дуже важливим є той факт, що міжнародна спільнота не стала визнавати Лукашенко законним переможцем на виборах. Підтримали, але розв'язувати проблему не захотіли", - сказала Тихановська.

Вона також закликала Захід чинити додаткову підтримку опозиційним ЗМІ, захисникам прав людини та учасникам страйків.

Читайте також: Time включив Тихановську в список лідерів майбутнього

Разом з тим, в інтерв'ю швейцарській газеті Le Temps Тихановська визнала, що білоруська опозиція на даному етапі програла боротьбу з режимом на вулицях.

"Я повинна визнати, що ми втратили вулиці, у нас немає можливості боротися з насильством режиму проти протестуючих – у них є зброя, у них є сила, так що так, на даний момент здається, що ми програли... Наша стратегія полягає в тому, щоб краще організуватися, піддавати режим постійного тиску – до тих пір, поки люди не будуть готові вийти на вулиці знову, можливо, навесні", - розповіла вона.

Як повідомлялося, після поразки на виборах у серпні 2020 року Світлана Тихановська була змушена покинути країну та отримати притулок у Литві. Опозиціонерка розповідала, що зробила це під тиском влади. У Білорусі проти неї порушено кримінальні справи за заклики до повалення конституційного ладу і створення екстремістського формування та керівництва ним.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-