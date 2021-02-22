Тихановська назвала насмішкою санкції, введені ЄС проти керівництва Білорусі

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська назвала насмішкою санкції, які Євросоюз ввів проти білоруського керівництва.

Про це опозиціонерка повідомила в інтерв'ю, опублікованому в неділю в газеті The Sunday Times, передає Укрінформ.

"Під санкціями перебувають всього 90 осіб. Це насмішка, і режим Лукашенко сміється", - заявила виданню Тихановська, за словами якої вжитих Брюсселем кроків проти Мінська "сміховинно мало".

Вона додала, що країни Заходу повинні припинити фінансову підтримку режиму Лукашенка і вводити нові санкції проти представників влади, викритих у порушенні прав людини, а також суддів, "які виносять вироки невинним".

"Був дуже важливим є той факт, що міжнародна спільнота не стала визнавати Лукашенко законним переможцем на виборах. Підтримали, але розв'язувати проблему не захотіли", - сказала Тихановська.

Вона також закликала Захід чинити додаткову підтримку опозиційним ЗМІ, захисникам прав людини та учасникам страйків.

Читайте також: Time включив Тихановську в список лідерів майбутнього

Разом з тим, в інтерв'ю швейцарській газеті Le Temps Тихановська визнала, що білоруська опозиція на даному етапі програла боротьбу з режимом на вулицях.

"Я повинна визнати, що ми втратили вулиці, у нас немає можливості боротися з насильством режиму проти протестуючих – у них є зброя, у них є сила, так що так, на даний момент здається, що ми програли... Наша стратегія полягає в тому, щоб краще організуватися, піддавати режим постійного тиску – до тих пір, поки люди не будуть готові вийти на вулиці знову, можливо, навесні", - розповіла вона.

Як повідомлялося, після поразки на виборах у серпні 2020 року Світлана Тихановська була змушена покинути країну та отримати притулок у Литві. Опозиціонерка розповідала, що зробила це під тиском влади. У Білорусі проти неї порушено кримінальні справи за заклики до повалення конституційного ладу і створення екстремістського формування та керівництва ним.