У Білорусі проходять локальні акції на підтримку політв'язнів

У Білорусі в 198-й день протестів проти фальсифікації підсумків президентських виборів і міліцейського насильства проходять локальні акції на підтримку політв'язнів, у тому числі в знак солідарності із засудженими минулого тижня журналістами.

Про це передає Укрінформ із посиланням на Настоящее время.

Сьогодні ж, 21 лютого, відзначається День білоруської мови, в зв'язку з чим у різних містах країни активісти вивішують національні біло-червоно-білі прапори.

Марш на підтримку політв'язнів пройшов на проспекті Пушкіна в Мінську. Його учасники скандували «Свободу політв'язням».

Тим часом колишній опозиційний кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська визнала, що для перемоги над режимом Олександра Лукашенка буде потрібно більше часу, ніж розраховували учасники акцій протесту в країні.

"Повернення до демократії потребує більше часу, ніж планувалося", - сказала Тіхановська в інтерв'ю швейцарському виданню Le Temps.

"Нині все виглядає так, як ніби-то ми втратили вулицю", - додала вона. Причиною цього стало насильство з боку влади і відсутність засобів боротьби з ним у демонстрантів. За словами Тихановської, зараз необхідно вибудовувати структури для продовження боротьби, а навесні можуть поновитися масштабні вуличні акції протесту.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Владний режим продовжує репресії проти народу, який масово відстоює своє право на демократичний вибір.

Серед іншого, 16 лютого по всій Білорусі було проведено серія обшуків мінімум у 25 журналістів і правозахисників. Слідчий комітет Білорусі пояснив обшуки наміром "встановити обставини фінансування протестної діяльності".

Крім того, 18 лютого суд у Мінську засудив двох співробітниць польського телеканалу "Белсат" Катерину Бахвалова і Дарину Чульцову до двох років колонії нібито за "організацію і підготовку" і "активну участь" у діях, що "грубо порушують громадський порядок". Журналісток затримали 15 листопада під час прямої трансляції з акції пам'яті загиблого активіста Романа Бондаренка.